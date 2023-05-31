«تبريد» تعقد أوّل صفقة لتبريد المناطق في الهند

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، عن إنجاز أول صفقة لتبريد المناطق في الهند عبر تحالف استراتيجي مع «شركة تاتا للعقارات والبنية التحتية المحدودة»، باستثمار تصل قيمته إلى 44.34 مليون درهم (100 مليار روبية هندية)، لتطوير منطقة «إنتيليون بارك» الاقتصادية الخاصة بشركة «تاتا للعقارات» في جوروغرام شمال الهند.

ومن خلال هذا الاستثمار، ستستحوذ «تبريد» على البنية التحتية الحالية للتبريد في مشروع «إنتيليون بارك»، والتي تغطي مساحة إجمالية تبلغ 3.5 ملايين قدم مربعة، كما ستطوّر سعة إضافية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التبريد في المشروع.

وقال رئيس مجلس إدارة «تبريد»، خالد عبدالله القبيسي: «تُمثّل الهند سوقاً استراتيجية رئيسة وشريكاً مهماً لدينا في (تبريد)، باعتبارها من الدول الأكثر كثافة من حيث السكان، وأحد أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم. ونتوقّع أن نشهد اعتماداً واسع النطاق لخدمات تبريد المناطق في الهند نظراً لنموّ الطلب المتسارع على العقارات وخدمات التبريد».

وأضاف: «يسرّنا أن نعلن عن شراكتنا مع (تاتا للعقارات) لتطوير خدمات رائدة ومبتكرة لتبريد المناطق في الهند، ودعم التنمية الحضرية المستدامة. ولا شك أن هذه الاتفاقية ستسهم في تحقيق قيمة مضافة لشركائنا، وستعود بالفائدة على المجتمعات والبيئة عبر الحدّ من الانبعاثات الكربونية».

ويتضمن الاتفاق منح «تبريد» الحق في تزويد التوسعات المستقبلية للمشروع بخدمات التبريد.

وقالت الشركة إن الأصول التي سيتم شراؤها وتطويرها، ستدعم خططها للنمو في الهند، ولا تتوقع أن يؤثر المشروع سلباً على عمليات تبريد الحالية وحقوق مساهميها.

يُشار إلى أن الأعمال الخارجية تشكّل نحو 15% من إجمالي أعمال «تبريد» حالياً، لكنَّ الشركة تعتزم التوسع بقوة في السوقين السعودية والمصرية.