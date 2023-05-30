خيارات متنوعة من المرح والتسلية للجميع تقدمها الوجهة المفضلة للعائلات في رأس الخيمة

افتتح النعيم مول أبوابه مجدداً في إمارة رأس الخيمة، جوهرة التاج الإماراتي، خلال فعاليةٍ كبرى بعد تشوقٍ كبير من عشاق الوجهة من الأفراد والعائلات. وتأتي إعادة الافتتاح بعد التغيير الاستراتيجي والتعاون مع شركة بيوري لإدارة الخدمات الاستشارية التابعة لمجموعة بيوري ذ.م.م لتوفير تجارب مميزة لسكان الإمارة وزوارها بإلهام من الإرث العريق للمول ومكانته المفضلة في قلوب سكان الإمارة. ويشغل المول مساحة 1,5000,000 قدم مربع، منها 6,45,000 قدم مربع مخصصة لوجهات التجزئة. تضمنت فعالية إعادة الافتتاح العديد من الألعاب والأنشطة الترفيهية. وبمناسبة إعادة الافتتاح، تقدم وجهات التجزئة في المول خصومات تصل إلى 50% لغاية 31 مايو 2023 إضافة إلى خصوماتٍ إضافية كبرى لمدة ثلاثة أيام.

وعن التغيير الاستراتيجي الذي شهده المول، قال السيد أحمد عيسى النعيم، مالك النعيم مول: "يعود النعيم مول بحلة جديدة ورؤية جديدة بالتعاون مع العديد من العلامات ومحلات التجزئة الرائدة ليستضيف تجارب عائلية مميزة من موقعه المفضل وإطلالته الشاطئية الرائعة. وعلى الرغم من التحديات التي واجهناها خلال عام 2020، أثبت المول إصراره على خدمة سكان الإمارة وزوارها. وحرصنا على بذل جهود استثنائية خلال عميلة التحول لضمان تقديم المول، تحت إدارة شركة بيوري لإدارة الخدمات الاستشارية، كوجهة اجتماعية مثالية وتجربة تسوق فريدة للعائلات وأفراد المجتمع في الإمارة. ويهدف المول إلى تقديم أكثر من مجرد تجارب تسوق رائعة، فهو مكان يوفر للعائلات والأصدقاء من مختلف الأعمار مجموعة من الأنشطة المتنوعة لتضمن لهم قضاء أوقات سعيدة معاً. إضافة إلى العديد من منافذ تجارب الطعام المميزة والخصومات المغرية في مختلف متاجر التجزئة، مما يجعل من المول وجهة متكاملة للجميع".

ويحرص النعيم على الالتزام بكونه الصورة التي تعكس تطور رأس الخيمة، وجزءً أساسياً من مشهد الإمارة الجميل. واستمد المول إلهامه من الإمارة نفسها ليحول العقبات التي واجهته إلى قصة نجاح وفرصة جديدة للتطور. حيث أعاد المول افتتاح أبوابه في 20 مايو 2023 ليكتب فصلاً جديداً من رحلته التي بدأها منذ عقد من الزمن وشكل خلالها وجهة التسوق المفضلة لسكان الإمارة. ويعود المول اليوم بحلة جديدة كلياً تنبض بالديكورات الحيوية التي تجمع بين أصالة الماضي واللمسة العصرية، والمساحات المصممة بعناية والكثير من عروض التسوق والترفيه ضمن واجهته المائية المذهلة وإطلالته الرائعة على المياه الزرقاء.

وتضمنت فعالية إعادة الافتتاح الإعلان عن أسماء الفائزين في مسابقة الرسم التي أقامها المول في بداية شهر مايو لطلاب المدارس في رأس الخيمة. وشكلت المسابقة فرصة أمام الطلاب للتعبير عن قدراتهم الإبداعية وعن نظرتهم لقيم الأمل والشجاعة والتعاطف. وخصص المول خلال فعالية الافتتاح مساحة واسعة لعرض أعمال الطلاب. وفاز بالفئة الأولى من المسابقة كل من أهان دولتا من مدرسة دلهي العامة، وزينب جاييس من مدرسة سكولارز إنديان، ومحمد حمدان من مدرسة أيديال إنجلش. وعن الفئة الثانية، فاز كل من زينب كاباديا من مدرسة دلهي العامة، وأبورفا شاجي من مدرسة سكولارز إنديان، وفايزة سابيا من مدرسة سكولارز إنديان. أما عن الفئة الثالثة، فاز كل من صافيا من مدرسة سكولارز إنديان، وشريا تاياجي من مدرسة سكولارز إنديان، ومحمد علاّم من مدرسة نيو إنديان. في حين حصلت مدرسة أيديال إنجلش على كأس تكريمي لقاء أكبر عدد من المشاركات. كما اختارت صحيفة خليج تايمز خلال مشاركتها في لجنة تحكيم المسابقة 6 أعمال لاستعراضها في العدد القادم من مجلة "يونج تايمز". وتضمنت فعالية توزيع الجوائز أيضاً تكريماً خاصاً للطلاب من أصحاب الهمم بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. واعتلى مسرح الفعالية مجموعة من المختصين في قطاع تجارة التجزئة والقطاع المصرفي والرعاية الصحية وتقنية المعلومات لتقديم الكأس والهدية للرابحين تقديراً لحماسهم وشغفهم.

وأضاف السيد أحمد عيسى النعيم: "بذل النعيم مول جهوداً حثيثة لتوفير هذه التجربة الحيوية لزواره ومحبيه. وعلى الرغم من التحديات التي تعرّض لها قطاع التجزئة حول العالم خلال الفترة الماضية، كنا ملتزمين مواصلة ومتابعة مسيرة نجاح المول بفضل دعم أفراد مجتمع رأس الخيمة ومحبتهم. وكلنا ثقة أن المنافذ الجديدة ستنال إعجاب الناس وستشكل وجهتهم المفضلة للقاء وقضاء لحظات سعيدة والاستفادة من عروض تسوق شيقة".

يحتضن النعيم مول مجموعة متنوعة من العلامات العالمية في مجال الأزياء وأسلوب الحياة مثل ال سي وايكيكي، وآر آند بي، ونايومي سبا، وألدو، وناتشيراليزر، وسكتشرز، وديون، وتشارلز آند كيث، وكول إت سبرنج، وكروكس؛ إضافة إلى العديد من المقاهي والمطاعم ومراكز الترفيه مثل تشيكي مونكي، وجمب ستريت، وسيني ماكس سينما. كما حرص المول على الارتقاء بمعايير الصحة والسلامة والتعقيم وخدمات الكونسيرج، وعلى تطبيق عملياتٍ صديقة للبيئة ومستدامة. ومن المتوقع أن يقدم المول عمليات التحول الشاملة التي خضع لها تجارب استثنائية لزواره من كل مكان.