تصرفات عقارات دبي تسجل 2.7 مليار درهم

جاوزت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 2.7 مليار درهم. وشهدت الدائرة أمس، تسجيل 593 مبايعة بقيمة 1.86 مليار درهم، منها 37 مبايعة لأراض بقيمة 240.92 مليون درهم، و556 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.62 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 35 مليون درهم في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد»، فيما تصدرت «جبل علي الأولى» المناطق من حيث عددها، بعد أن سجلت سبع مبايعات بقيمة 24 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 125 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري كأهم مبايعات الشقق والفلل.

بدورها سجلت الرهون قيمة قدرها 595.16 مليون درهم. أما الهبات فشهدت تسجيل 26 هبة بقيمة 247.18 مليون درهم.