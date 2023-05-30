«دانة غاز» ترفع نسبة ملكية المستثمرين الأجانب إلى 100%

أعلنت شركة «دانة غاز» العاملة في قطاع الغاز في الشرق الأوسط، حصولها على موافقة الجهات التنظيمية لرفع سقف ملكية الأجانب في أسهم الشركة.

وأوضحت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن هذا الإجراء يتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية الجديد الذي ألغى شرط تملّك مواطني دولة الإمارات حصة لا تقل عن 51% من رأسمال الشركات العاملة في الدولة.

وأضافت أنه اعتباراً من الإثنين الـ29 من مايو 2023، فإنه يمكن للمستثمرين الأجانب تملّك ما يصل إلى 100% من أسهم الشركة، وذلك بعد أن كان الحد الأقصى لملكية الأجانب لا يتعدى 49%، وهو القرار الذي وافق عليه مساهمو الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد بتاريخ الـ26 من أبريل الماضي.

وتوقع رئيس مجلس إدارة «دانة غاز»، حميد جعفر، أن تحقق الشركة معدلات نمو قوية، سواء في إقليم كردستان العراق حيث سيتم العمل على زيادة الإنتاج، أو في مصر من خلال العمل على تعظيم قيمة الأصول عن طريق التفاوض للحصول على شروط اقتصادية أفضل.