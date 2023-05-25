شركة صينية تفوز بعقد بناء «برج الحبتور» باستثمارات 3.7 مليارات درهم

أعلنت مجموعة الحبتور عن تعيين شركة «شاينا ريلوي» الصينية، مقاولاً رئيساً لمشروعها الجديد «برج الحبتور»، الذي تصل قيمته الاستثمارية الإجمالية إلى 3.7 مليارات درهم.

وسيكون «برج الحبتور» الجديد أكبر مبنى سكني في العالم، إذ يضم 1701 شقّة على مساحة تجاوز 3.5 ملايين قدم مربعة، موزعة على 81 طابقاً.

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف بن أحمد الحبتور: «في ضوء التعقيدات التي ينطوي عليها مثل هذا المشروع، الذي يتطلب مقاربة تقدّمية وفريدة في مجال البناء، كان اختيار المقاولين المناسبين للقيام بأعمال البناء أمراً بالغ الأهمية لفريق العمل ولي شخصياً، فهدفنا هو تشييد (برج الحبتور) وفقاً لأعلى معايير الجودة في وقت قياسي».

وتابع: «اخترنا في البداية 10 جهات تقدّمت بعروض، ثم قلّصنا العدد إلى ثلاث جهات أساسية في إطار عملية مكثّفة»، مشيراً إلى تسلّم عروض من شركات أوروبية ومحلية وهندية وصينية وشرق أوسطية.

وأوضح أن اختيار «شاينا ريلوي» تمّ استناداً إلى قائمة معايير، أبرزها الالتزام بالمهلة الزمنية التي وُضِعت للانتهاء من المشروع، وهي 36 شهراً، إضافة إلى التقيّد التقني الكامل بمعايير الجودة المتطورة، وسجل الشركة الناجح في المشروعات الكبرى.