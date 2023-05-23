«أو إيه جي»: 28.7% نمواً في عدد الرحلات بمطارات الدولة خلال 4 أشهر

وصل إجمالي عدد الرحلات الجوية عبر مطارات «دبي» و«أبوظبي»، و«الشارقة»، و«رأس الخيمة» الدولية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2023 إلى نحو 97.2 ألف رحلة، مقابل 75.5 ألف رحلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 28.7%، وذلك وفقاً لمؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وبحسب بيانات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، سجلت المطارات الإماراتية مستويات نمو قياسية في الفترة الممتدة بين يناير وأبريل 2023، مشيرة إلى أن المطارات سجلت 25 ألفاً و96 رحلة في يناير، و22 ألفاً و641 رحلة في فبراير، و25 ألفاً و82 رحلة في مارس، و24 ألفاً و381 رحلة في أبريل.

وتعكس هذه الزيادة مواصلة الناقلات الوطنية رحلاتها إلى معظم الوجهات مقارنة بمستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19»، إضافة إلى إطلاق مزيد من المحطات الجديدة ضمن شبكتها العالمية.

وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن ارتفاع عدد المسافرين عبر مطارات الدولة بنسبة 56.3% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي 2022، ما يؤكد نجاح القطاع في استعادة مستويات حركة المسافرين المسجلة ما قبل جائحة «كوفيد-19».

وسجل عدد المسافرين عبر مطارات الدولة 31 مليوناً و862 ألفاً و635 مسافراً خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ20 مليوناً و381 ألفاً و324 مسافراً خلال الفترة نفسها من عام 2022، بزيادة تعادل 11 مليوناً و481 ألفاً و311 مسافراً.

وتوقعت الهيئة استمرار نمو الحركة الجوية في مطارات الدولة خلال العام الجاري، بفضل الإنجازات التي يحققها قطاع الطيران الإماراتي.