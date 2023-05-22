أسهم الخليج للملاحة القابضة تقفز بأكثر من 8% بعد تفعيل قرار تخفيض رأس المال

ارتفعت أسهم شركة الخليج للملاحة القابضة، المدرجة بسوق دبي المالي خلال تعاملات اليوم الاثنين بأكثر من 8%، وذلك بعد بدء تداولها بعد تفعيل قرار تخفيض رأس المال.

وبحلول الساعة 10:15 صباحا بتوقيت دبي، بلغت أحجام التداول على السهم خلال تعاملات اليوم بنحو 40.44 مليون سهم بقيمة 133.49 مليون درهم.



وفي صباح اليوم، أعلنت الشركة عن استكمالها بنجاح كافة متطلبات وإجراءات تخفيض رأس مالها بنسبة 50% ليصل إلى 637.7 مليون درهم، علما أن رأس المال قبل التخفيض كان 1.275 مليار درهم.

وأشارت إلى قرار تفعيل التخفي تم بعد ساعات التداول يوم الجمعة الماضية الموافق 19 مايو 2023.

وكانت الجمعية العمومية للشركة وافقت في مارس الماضي، على تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 50% عن طريق إلغاء 637.7 مليون سهم من أسهمها بقيمة اسمية درهم واحد على أساس تناسبي لإطفاء خسائر متراكمة بقيمة 637.7 مليون درهم.

وتم استخدام الاحتياطيات، سواء القانونية أو الاختيارية، بالكامل، لإطفاء جزء من الخسائر، ومن ثم إطفاء المتبقي من الخسائر من رأس المال.