9.1 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 9.1 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 2475 مبايعة بقيمة 7.17 مليارات درهم، منها 191 مبايعة لأراض بقيمة 1.14 مليار درهم و2284 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 6.03 مليارات درهم، فيما سجلت الرهونات 1.68 مليار درهم، وشهدت الهبات تسجيل 77 هبة بقيمة 264.39 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 135 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2»، التي شهدت أيضاً أهم مبايعات الشقق والفلل، بتسجيلها مبايعة بـ122 مليون درهم.