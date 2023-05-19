الأسهم المحلية تستقطب سيولة بـ 1.24 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، في نهاية تعاملات أمس، سيولة بلغت نحو 1.24 مليار درهم، مع تركيزها في أسهم العقار والمالية والبنوك.

وتوزّعت السيولة بواقع 900.16 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و342.87 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 355.94 مليون سهم عبر أكثر من 16.84 ألف صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.25% إلى 3557.03 نقطة، فيما انخفض مؤشر سوق أبوظبي «فادجي» بنسبة 0.49% إلى 9478.75 نقطة. وكان أكثر الأسهم تداولاً في سوق دبي من حيث الحجم والسيولة، سهم «مصرف عجمان»، الذي ارتفع بنسبة 1.6% وبتداولات قاربت 113.84 مليون سهم بقيمة 115.22 مليون درهم.