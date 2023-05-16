غرفة دبي العالمية تجمع بين شركتين للطاقة المتجددة من الإمارات وأوزبكستان

أفادت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بأنها نجحت في الجمع بين شركة «إمبريال روبي للطاقة والابتكارات» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وشركة «سولار نيتشر» الأوزبكية، حيث وقع الطرفان أمس، في مقر غرف دبي، مذكرة تفاهم للتعاون في إنجاز مشروعات للطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الحرارية الشمسية في أوزبكستان ومنطقة الشرق الأوسط.

وأشارت الغرفة في بيان إلى أن ذلك يعد أولى ثمار ونتائج البعثة الخارجية إلى آسيا الوسطى.

وكانت «إمبريال روبي للطاقة والابتكارات»، شاركت في البعثة التجارية التي نظمتها غرفة دبي العالمية ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» إلى آسيا الوسطى في مارس الماضي.

وهدفت البعثة إلى دعم توسع شركات دبي إلى أسواق مختارة في آسيا الوسطى، والترويج لدبي كمركز استثمار عالمي مزدهر بين الشركات في تلك المنطقة، لاسيما في أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان.

وبموجب الاتفاقية تتعاون الشركتان في تصميم وتوفير حلول طاقة شمسية متوسطة إلى كبيرة الحجم لتوليد الكهرباء النظيفة، والاستفادة من الطاقة الشمسية في إعادة تدوير المياه وتحليتها.

ويلتزم الطرفان بإجراء الاستثمارات اللازمة وتركيز جهودهما لزيادة حجم تعاونهما إلى أكثر من 100 مليون دولار على مدى خمس سنوات.

ويهدف التعاون بين الشركتين إلى تقديم تصاميم وحلول تقنية فريدة لسوق الطاقة المتجددة، ووضع خطط للتغلب على التحديات التي تواجه تحول قطاع الطاقة في الأسواق المعنية.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «مذكرة التفاهم هذه مهمة جداً كونها تدعم جهود دولة الإمارات في الاستعداد لمؤتمر الأطراف (COP28)، وتعزز طموحاتها في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة، كما أن هذا التعاون انعكاس لالتزامنا ونهجنا الاستراتيجي في دعم مشروعات القطاع الخاص التي تركز على تمكين تحول قطاع الطاقة بما يدعم أهداف استراتيجية الدولة للحياد المناخي».