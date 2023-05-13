«سالك» تسجل إيرادات فصلية قياسية بـ 454 مليون درهم

أعلنت شركة سالك، أمس، عن نتائج فصلية قياسية، مسجلة أعلى إيرادات فصلية من رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية خلال الربع الأول من العام الجاري، الأعلى منذ بدء التشغيل، إذ ارتفعت 8% لتبلغ رقماً قياسياً قدره 454 مليون درهم، مساهمة بذلك بنسبة 87% في إجمالي الإيرادات.

وارتفع عدد الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 7.9% لتصل إلى 113.6 مليون رحلة في الربع الأول من 2023، مقارنة بـ105.3 ملايين رحلة في الربع الأول من عام 2022، لتتجاوز المستوى القياسي السابق المسجل قبل الجائحة، والذي بلغ 113.5 مليون رحلة في الربع الأول من عام 2019

وشهد إجمالي عدد الرحلات عبر بوابات «سالك» الثمانية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، متضمنة الرحلات الخاضعة للخصم، نمواً بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022 والربع الأخير من العام نفسه بنسبة 7.6% و1.8% على التوالي.

جاء ذلك مدفوعاً باستئناف دبي للأنشطة التجارية والسياحية على النحو المعتاد، ما يشير إلى التعافي المستمر من تبعات الجائحة.

وارتفع عدد الحسابات النشطة وعدد المركبات المسجلة بنسبة 4% و7% على التوالي، حيث بلغ 2.1 مليون حساب و3.9 ملايين مركبة بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وحققت «سالك» صافي ربح بلغ 275 مليون درهم، وتدفقاً نقدياً حراً قدره 325 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري.

وبلغت هوامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وصافي الربح للربع الأول 66.8% و52.9% على التوالي، ما يعكس نموذج الأعمال السلس وإطار الامتياز القوي لشركة «سالك».

واعتمد مجلس إدارة شركة «سالك» المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، خلال اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الإدارة، مطر الطاير النتائج المالية المرحلية الموجزة للشركة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2023.

وقال الطاير: «بصفتها لاعباً رئيساً في اقتصاد دبي، تعتزم (سالك) مواصلة التعاون مع الجهات المعنية لإيجاد فرص جديدة لسكان وزوار إمارة دبي»، مؤكداً أن «الشركة أظهرت التزاماً راسخاً في تعزيز نمو سوق رأس المال، ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة على نطاق أوسع، وذلك من خلال الدور المحوري الذي لعبته (سالك) في برنامج الطروحات العامة في دبي من خلال إدراجها المهم خلال سبتمبر الماضي».

275

مليون درهم صافي أرباح «الشركة» خلال الأشهر الـ3 الأولى من 2023.