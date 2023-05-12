«أدنوك للغاز» تحقق 1.3 مليار دولار صافي دخل في الربع الأول

أعلنت «شركة أدنوك للغاز بي إل سي» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 من مارس 2023 (الربع الأول من عام 2023)، والتي تعد الأولى منذ تأسيس الشركة، والاكتتاب العام الأوليّ على أسهمها.

وسجلت الشركة في الربع الأول من عام 2023 إيرادات بلغت 5.2 مليارات دولار، مقارنة بالإيرادات المعدلة المبدئية للفترة نفسها لعام 2022 والبالغة 6.2 مليارات دولار، مرجعة ذلك إلى حالة الأسعار في الأسواق العالمية.

وأكدت الشركة أنها حافظت على مستويات عالية من الموثوقية في جميع عملياتها التشغيلية خلال الربع الأول من عام 2023، مع نسبة موثوقية بلغت 98.5% عبر مرافقها.

وأوضحت «أدنوك للغاز» أنها تتمتع بهامش أرباح مرن يمكن التنبؤ به، تدعمه فرص مربحة للنمو والتطور، لافتة إلى أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير سجلت أسعار «خام برنت» التي يتم بموجبها تحديد سعر بيع الغاز، انخفاضاً بنسبة 24%، مقارنة بالربع الأول من عام 2022. وفي ظل هذه الأسعار المنخفضة أظهرت الشركة مرونة كبيرة، وحافظت على هامش أرباح عالية قبل احتساب الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك بنسبة 34% في الربع الأول من عام 2023، أي أقل بنسبة 1% فقط من الربع الأول لعام 2022.

وأكدت الشركة أنها نجحت في تعويض انخفاض الأسعار العالمية، ونقص حجم الإنتاج خلال الربع الأول من العام الجاري، من خلال تقليل تكاليف إمدادات الغاز الخام.

وبحسب الشركة فقد حققت صافي دخل في الربع الأول من العام الجاري بلغ 1.3 مليار دولار، مقارنة بصافي دخل معدل مبدئي بلغ 1.2 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022.

وتأكيداً لالتزامها بسياسة توزيع الأرباح المستدامة والتراكمية، تهدف «أدنوك للغاز» إلى دفع توزيعات أرباح مؤقتة تبلغ 1.625 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2023، ودفع 1.625 مليار دولار أخرى في الربع الثاني من عام 2024 عن النصف الثاني من عام 2023.