«الحبتور تاور».. أحدث مشاريع دبي المليارية

كشفت مجموعة الحبتور، أمس، عن إطلاق أحد أكبر المباني وأكثرها ابتكاراً في العالم، وهو برج الحبتور، في موقع متميز على شارع الشيخ زايد، على ضفاف قناة دبي المائية. وسيتم بناء البرج الجديد في مدينة الحبتور سيتي، في دبي والتي تم إطلاقها رسمياً في عام 2016.

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف الحبتور: «أنا متحمس لقيادة الركائز الأولى من المشروع والكشف عن بعض التفاصيل الفنية المبتكرة لتقنيات البناء المستخدمة في برج الحبتور، وأنا فخور جداً بأنه سيتم تسليمه بأعلى جودة في وقت قياسي».

ويعد برج الحبتور، الذي تبلغ كلفته عدة مليارات من الدراهم، أكبر مبنى سكني في العالم، ويتكون من 1701 مفتاح على مساحة مبنية تبلغ 3517313 قدماً مربعة و81 طابقاً فوق سطح الأرض. ومن المقرر الانتهاء منه في غضون 36 شهراً.