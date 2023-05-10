الأسهم المحلية تستقطب سيولة بقيمة 1.36 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية في نهاية تعاملات أمس، سيولة قاربت 1.36 مليار درهم، مع تركيزها في أسهم العقار والمالية والبنوك. وتوزّعت السيولة بواقع 1.073 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و302.219 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 496.35 مليون سهم عبر أكثر من 19.728 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 3571.66 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادجي» عند 9675.29 نقطة. وكان أكثر الأسهم نشاطاً من حيث السيولة، سهم «إمباور»، مسجلاً تراجعاً بنسبة 1.79%، فيما هبط سهم «الشارقة للأسمنت» بنسبة 4.62% عند 0.62 درهم، وسهم «فيرتغلوب» بنسبة 1.98%.

كما انخفض سهم «كيو القابضة» بنسبة 2.51%.