«الإمارات للشحن الجوي» تنقل مليوني كيلوغرام منتجات دوائية أسبوعياً

أطلقت «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن الجوي لـ«طيران الإمارات»، حلّين جديدين (خدمتين) مصممين خصيصاً لصناعة الرعاية الصحية العالمية، ضمن مجموعة منتجاتها المحدثة تحت العلامة التجارية «علوم الحياة والرعاية الصحية».

وأفادت الشركة بأن محفظة «علوم الحياة والرعاية الصحية» الخاصة بالناقلة تتضمن حلولها لنقل الأدوية، مع إضافة الحلّين الجديدين: «الإمارات فايتال» و«الإمارات للمعدات الطبية»، اللذين جرى تطويرهما بالتشاور مع المتعاملين، للتأكد من تلبيتهما للمتطلبات وجاهزيتهما للمستقبل.

وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة الشحن، نبيل سلطان: «عملياتنا في نقل الأدوية رائدة في السوق، فنحن ننقل كل أسبوع نحو مليوني كيلوغرام من المنتجات الدوائية عبر العالم. وقد استثمرنا منذ عام 2015 أكثر من 200 مليون دولار لبناء قدراتنا، وأصبح لدينا الآن خبرات قوية للغاية، ورؤى ثاقبة في مجال الأدوية وعلوم الحياة الأوسع. ورأينا من خلال الاستماع إلى المتعاملين معنا فرصة لدعم تقدم صناعة الصحة العالمية في علاجات المرضى الشخصية، وتلبية الحاجة المتزايدة للخدمات ذات الأولوية في لوجستيات الشحن الجوي لنقل المواد والمعدات الحساسة، مثل تلك المستخدمة في بحوث العلاجات المتطورة، كتعديل الجينات والعلاج بالخلايا».

وبحسب «الإمارات للشحن الجوي»، فإن نقل التجارب السريرية والأعضاء والأنسجة البشرية والعلاج بالخلايا والجينات التي يتم شحنها بخدمة «الإمارات فايتال AXT» بمثابة خدمة فائقة الدقة، بفضل فريق برج المراقبة الإماراتي الذي يتابع كل شحنة للتأكد من تسليمها في الموعد المحدد.

وأكدت أنه يجري تسريع أوقات الاتصال في دبي للشحنات التي تقل أوقات عبورها عن أربع ساعات بالاستفادة من العدد الأكبر من الطائرات والشاحنات الصغيرة المخصصة على أرض المطار لنقل الشحنات إلى رحلات المتابعة.

أما «الإمارات للمعدات الطبية AXM»، فهو منتج آخر قائم بذاته، يدعم حركة المعدات لتشخيص الأمراض والوقاية منها وعلاجها ومراقبتها. وتضمن الخدمة، المصممة لنقل مختلف المعدات من الأجهزة المساعدة على التنفس، ومجموعات الاختبار، إلى آلات الأشعة السينية وأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي.

ولفتت «الإمارات للشحن الجوي» إلى أنها توفر سعة شحن على أسطول «طيران الإمارات» من طائرات الركاب الحديثة ذات الجسم العريض، وكذلك في 11 طائرة شحن من طراز «بوينغ 777F».