صافي أرباح ديار للتطوير يقفز 125% بالربع الأول 2023

ارتفع صافي أرباح شركة ديار للتطوير، المدرجة بسوق دبي المالي بنسبة 125% لتصل إلى 56.4 مليون درهم في نهاية الربع الأول من عام 2023 مقارنة بأرباح الفترة نفسها من عام 2022، والتي بلغت 25 مليون درهم.

وتجاوزت أرباح الربع الأول للعام الحالي الأرباح المحققة في الربع الأخير من عام 2022، والتي بلغت 41 مليون درهم إماراتي، وبزيادة قدرها 37%، بحسب إفصاح للشركة لسوق دبي المالي.

وتتوقع ديار، بناءً على خطتها الاستراتيجية، زيادة عوائدها خلال السنوات القادمة، من خلال تركيز جهودها على تحقيق الدخل من خلال تطوير المشاريع في محفظتها من الأراضي وتقييم المشاريع المشتركة المحتملة وتوسعة محفظتها من الأراضي. وتخطط الشركة أيضاً لاعتماد استراتيجية تطوير متعددة المراحل وقائمة على ثلاثة ركائز رئيسية، وهي توافر المشاريع وربحيتها وتنوعها.

وقال سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: "تأتي هذه الأرباح بعد عام ماليّ حافل بالخُطا المثمرة، والتي تضمنت نجاحات غير مسبوقة في بيع مشروعاتنا الأخيرة، من بينها ريغاليا في الخليج التجاري، وتريا في واحة دبي للسيليكون، ومار كاسا في مدينة دبي الملاحية.

وتابع: "عملت الشركة على زيادة وتيرة مشروعاتها بشكل ملحوظ، حيث وصلت اليوم إلى نقطة تحول فارقة في رحلتها وتتطلع إلى تحقيق مستقبل أفضل لعملائنا ومستثمرينا".

وأشار في تصريحات للصحفيين إلى إن الشركة تعتزم ضخ نحو 3.5 مليارات درهم جديدة بمشاريع كما أنها تسعى للدخول إلى سوق أبوظبي العقاري خلال النصف الثاني من العام 2023.

ونجحت الشركة في زيادة إيراداتها إلى حد كبير خلال الأشهر القليلة الفائتة، بفضل التقدم الهائل في إنشاء مشروع ريغاليا في منطقة الخليج التجاري، والأداء الاستثنائي لمشروعَي نور ومسك في مدينة دبي للإنتاج.

وأدت زيادة الأرباح والنمو إلى تغييرات كبيرة في أعمال الشركة، مع التركيز على مبادرات التحول الرقمي لتحسين عملياتها التجارية وتحديثها، والاستفادة من التقنيات الرقمية لتعزيز الكفاءة وأتمتة العمليات وتوفير أفضل درجات الخدمة للعملاء.

يذكر أن "ديار للتطوير" هي إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في دبي ومدرجة في سوق دبي المالي ويمتلك فيها "بنك دبي الإسلامي" حصة الأغلبية.