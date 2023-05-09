أحمد بن محمد: مصلحة المواطن وراحته تتصدر أولويات حكومة دبي

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام أن “مصلحة المواطن وراحته تتصدر أولويات حكومة دبي”.

وأضاف سموه في تدوينة عبر “تويتر”: أن حكومة دبي تُقدم اليوم نموذجاً رائداً في الخدمة المجتمعية أساسه أن المواطن أولاً.

وتابع: تفقدت اليوم مركز البرشاء المجتمعي التابع لهيئة تنمية المجتمع لمتابعة سير العمل والتعرف على خدماته التي يُقدمها على مدار الساعة لمختلف الفئات العمرية مع تبني أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية.