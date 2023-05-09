2.8 مليار درهم قيمة التداولات العقارية في الشارقة خلال إبريل

كشفت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة عن تسجيل 2.8 مليار درهم للتداولات العقارية في مختلف مناطق الإمارة خلال إبريل الماضي، مقارنة بـ1.7 مليار درهم سجلتها في مارس، بزيادة بلغت نسبتها نحو 64%.

وأوضح تقرير التصرفات العقارية لإبريل 2023، الذي أصدرته الدائرة أمس، وحصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه، أن النمو اللافت في نشاط التداولات خلال الشهر يرجع إلى عوامل عدة، أبرزها مواصلة شركات التطوير العقاري الكبرى نشاط المشروعات في الامارة، إضافة إلى التسهيلات المالية والتمويلية المتاحة لقطاع الأعمال، مشيرا إلى أن القطاع العقاري يسجل نموا في استقطاب المستثمرين المحليين والعرب والأجانب.

ووفقا للتقرير، فإن مبايعات السوق العقارية غطت مساحة إجمالية بلغت 4.6 ملايين قدم مربعة، موزعة على 62 منطقة في مختلف مدن إمارة الشارقة، حيث شملت العقارات المتداولة عقارات سكنية وتجارية وصناعية وزراعية.

وأضاف التقرير، أنه وفقا لنوع العقار، وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة 187 معاملة، فيما بلغ عدد معاملات الأراضي الفضاء 122 معاملة، في حين جاءت 195 معاملة في قطاع الأراضي المبنية.

وبيّن أن إجمالي المعاملات العقارية التي نفذتها الدائرة خلال أبريل الماضي، بلغ 2614 معاملة توزعت على مجموعة من التصرفات العقارية المختلفة، إذ جاءت 19.3% منها كمعاملات بيع بعدد 504 معاملات، بينما سجل الرهونات 585 معاملة شكلت 22.4% من إجمالي المعاملات بقيمة إجمالية بلغت 1.7 مليار درهم، فيما بلغ عدد باقي المعاملات 1525 معاملة توزعت على مجموعة من التصرفات العقارية الأخرى ونسبتها 58.3%.

وأظهر التقرير تصدّر منطقة "مزيرعة" قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 123 معاملة، تلتها مويلح التجارية بـ89 معاملة، ثم منطقة الخان بعدد 43 معاملة، ومن ثم منطقة "روضة القرط" بـ29 معاملة.