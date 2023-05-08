جهاد كاظم مديرة تنفيذية لمركز دبي للتحكيم الدولي

أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي عن تعيين جهاد عبد الرزاق كاظم، مديرة تنفيذية للمركز، كأول امرأة إماراتية تتولى منصباً قيادياً في أكبر مركز تحكيم في الشرق الأوسط.

وأفاد المركز بأن جهاد كاظم تتمتع بخبرة تزيد عن 22 عاماً في مجالات القانون وفض النزاعات بالوسائل البديلة، وشغلت قبل انضمامها للمركز، منصب نائب رئيس قطاع الخدمات القانونية لغرف دبي، حيث لعبت دوراً حيوياً في دعم غرف دبي ومكاتبها الدولية حول العالم. وبحسب المركز، تحمل كاظم درجة ماجستير في قانون الأعمال من جامعة «هيرتفورد شاير» في المملكة المتحدة، ودرجة البكالوريوس في الشريعة والقانون من جامعة الإمارات، وهي خريجة أول دفعة من برنامج «قادة دبي» التابع لمركز محمد بن راشد لإعداد القادة.

وقال رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي، الدكتور طارق الطاير: «يسعدنا الترحيب بالسيدة جهاد عبد الرزاق كاظم مديرة تنفيذية للمركز، حيث يمثل هذا التعيين حدثاً مهماً في تاريخ المركز، والذي يؤكد على التزامنا بأهدافنا المتمثلة بتمكين المرأة في مختلف القطاعات في دولة الإمارات». وأضاف: «نحن على ثقة بأن كاظم بخبرتها الواسعة وقيادتها، ستقود المركز نحو آفاق جديدة من التميز والنجاح».

يذكر أن مركز دبي للتحكيم الدولي حقق إنجازات ملموسة خلال الأعوام القليلة الماضية، أهمها كان إطلاق قواعد التحكيم الجديدة في عام 2022، وإطلاق منصة حل المنازعات بتقنية «ميتافيرس»، وإعادة تشكيل محكمة التحكيم التابعة للمركز. ويعتبر «دبي للتحكيم الدولي» أكبر مركز تحكيم دولي في المنطقة، حيث يسمح للأطراف من جميع الجنسيات والسلطات القضائية بتسوية منازعاتهم التجارية خارج المحاكم القضائية. وقد تم تأسيس المركز عام 1994 تحت مسمى «مركز التوفيق والتحكيم التجاري» لدى غرفة تجارة وصناعة دبي، وتطور ليصبح مركز دبي للتحكيم الدولي في عام 2004 وفق المرسوم رقم (10) لعام 2004. وأصدر المركز قواعد التحكيم الجديدة في عام 2022، لتحسين كفاءة إجراءات التحكيم، وتعزيز مكانة دبي، كمركز دولي لتسوية المنازعات من خلال طرق بديلة، في ما تتمثل مهمة المركز في تقديم خدمات بديلة لا مثيل لها لتسوية المنازعات من خلال تبني التميز والنزاهة والإنصاف كمبادئ توجيهية لها.

