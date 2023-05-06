الأسهم المحلية تضيف 49 مليار درهم لقيمتها السوقية خلال 10 أيام

أضافت أسواق الأسهم المحلية نحو 49 مليار درهم لرأسمالها السوقي منذ نهاية شهر رمضان وحتى نهاية تعاملات أمس، (10 أيام تداول)، مدعومة بعمليات شرائية على الأسهم القيادية تفاؤلاً بنتائج الشركات للربع الأول والإدراجات الجديدة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.364 تريليونات درهم في نهاية رمضان الموافق 20 أبريل 2023، إلى 3.413 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.787 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و625.91 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وعلى مستوى التعاملات اليومية، تباين أداء مؤشرات أسواق المال المحلية في نهاية تعاملات الجمعة، حيث ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.33% عند مستوى 9705.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 3.690 مليارات درهم، بينما تراجع مؤشر سوق دبي 0.2% عند مستوى 3585 نقطة وبتداولات بلغت 391 مليون درهم.