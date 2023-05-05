«طيران الإمارات» تستقطب السيّاح إلى البحرين وزامبيا

عقدت «هيئة البحرين للسياحة والمعارض» شراكة مع «طيران الإمارات» لتعزيز عدد السياح الوافدين إلى البحرين، وذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم في اليوم الأخير من «معرض سوق السفر العربي 2023».

وقالت وزيرة السياحة في البحرين، فاطمة بنت جعفر الصيرفي، إن هذه الشراكة الطموحة مع «طيران الإمارات» تفتح باباً واسعاً لاستقطاب المزيد من السياح والزوار لمملكة البحرين عبر هذا الناقل الجوي العالمي.

وأشارت الصيرفي إلى أن هذه الشراكة تعكس أيضاً الحرص المشترك على تعزيز مختلف مسارات التعاون السياحي بين البحرين والإمارات، وتمثل خطوة مهمة على أرض الواقع لترجمة هذا التعاون، وبما يحقق مصلحة مشتركة للقطاع السياحي في البلدين الشقيقين.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «يسرنا العمل مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض لتعزيز السياحة في المملكة، وبفضل حضورنا القوي في البحرين وشبكتنا العالمية التي تغطي أكثر من 140 وجهة للركاب، فإننا في وضع متميز لدعم تطوير قطاع السياحة في المملكة بشكل أكبر».

وأكد كاظم أن توقيع مذكرة التفاهم هو شهادة على التزام «طيران الإمارات» تجاه البحرين، مشيراً إلى أن الناقلة تفتخر بخدمة المملكة، وتطوير عملياتها فيها لأكثر من 23 عاماً.

وتهدف «طيران الإمارات» إلى دعم استراتيجية مملكة البحرين (2022-2026) لقطاع السياحة التي تهدف إلى اجتذاب 14.1 مليون سائح بحلول عام 2026.

وستقوم كل من «طيران الإمارات» وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، بالتعاون في مجموعة مختلفة من الجهود التسويقية المشتركة التي تشمل العروض الترويجية والحملات السياحية، وتنظيم رحلات تعريفية، وغيرها من الأنشطة.

يشار إلى أن «طيران الإمارات» تخدم البحرين حالياً بـ21 رحلة أسبوعية على متن طائراتها من طراز «بوينغ 777».

وفي إطار سوق السفر العربي، وقعت «طيران الإمارات» مذكرة تفاهم أخرى في اليوم الختامي، مع «سياحة زامبيا».

وستستكشف «طيران الإمارات» و«سياحة زامبيا» فرصاً لتعزيز وصول السياح إلى زامبيا، بالاستفادة من شبكة «طيران الإمارات» العالمية الواسعة التي تغطي 140 وجهة.

ووقع مذكرة التفاهم كل من نائب رئيس أول العمليات التجارية في «طيران الإمارات» لمنطقة إفريقيا، بدر عباس، والرئيس التنفيذي لهيئة السياحة في زامبيا، ماتونغو ماتامواندي، بحضور الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم.