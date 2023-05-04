400 ألف سائح من دول الخليج زاروا ألمانيا في 2022

أفادت مديرة مكتب المجلس الوطني الألماني للسياحة، في منطقة الخليج، يامينا سوفو، بأن إجمالي عدد السياح من دول الخليج، الذين زاروا ألمانيا خلال العام الماضي، تجاوز الـ400 ألف سائح، قضوا أكثر من 1.1 مليون ليلة فندقية.

وقالت سوفو لـ«الإمارات اليوم»، على هامش لقاء صحافي خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي، إن السياح من دولة الإمارات استحوذوا على الحصة الكبرى من إجمالي السياحة الخليجية للوجهات الألمانية بنسبة 40% خلال العام الماضي.

وأضافت أن المجلس الوطني الألماني للسياحة يتوقع نمواً كبيراً في الإقبال من السوق الإماراتية على زيارة الوجهات الألمانية خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، لافتة إلى أن هناك، بشكل عام، نمواً ونشاطاً في مؤشرات السياحة الخارجية من منطقة الخليج.

وذكرت سوفو أن المجلس يعمل من خلال المشاركة في «سوق السفر العربي» على عرض البرامج المتنوعة لوجهات السياحة، سواء المعتمدة على الأغراض التاريخية أو السياحة بوجهات المعالم الطبيعية والترفيهية وغيرها.