"إتش إم إتش" توقع مذكرة تفاهم مع فندق "كورب المدينة"

أعلنت مجموعة "إتش إم إتش - إدارة الضيافة القابضة"، اليوم، عن إضافة مهمة إلى محفظتها الفندقية المتنامية وذلك بتوقيع مذكرة تفاهم مع فندق "كورب المدينة".

وأفادت المجموعة في بيان، بأن هذه الاتفاقية، التي تم الكشف عنها خلال فعاليات سوق السفر العربي 2023 بدبي، تشكل علامة فارقة في سعي الشركة المتواصل لتوفير تجارب سفر استثنائية للزوار الباحثين عن أكثر الوجهات شهرة في العالم.

وقال الدكتور مالك فندق "كورب المدينة"، عبدالله بن سعود السراني: "سعداء بالشراكة مع (إتش إم إتش- إدارة الضيافة القابضة) وهي شركة تشاركنا شغفنا تجاه تقديم تجارب استثنائية للضيوف، وتمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في إطار التزامنا بتقديم خدماتنا للنزلاء بأعلى معايير الراحة".

ويقع فندق "كورب المدينة" في المدينة المنورة، على بعد 350 متراً من المسجد النبوي الشريف، وتم تصميم هذا الفندق المناسب للعائلات والمكون من 150 غرفة ليوفر للضيوف مجموعة واسعة من وسائل الراحة المتميزة. كما تم تجهيز غرف الضيوف بأحدث أنظمة التكييف، فضلاً عن منطقة جلوس مريحة، إضافة إلى خدمة "واي فاي" مجانية لضمان بقاء الضيوف على اتصال طوال فترة إقامتهم.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للعمليات - إدارة الضيافة القابضة "إتش إم إتش"، باتريك أنطاكي، عن حماسه لهذه الإضافة الجديدة إلى محفظة الشركة قائلاً: "يسعدنا الترحيب بفندق (كورب المدينة) ضمن علامتنا التجارية، هذه الشراكة، قائلا: "هي شهادة على عزمنا والتزامنا تجاه سوق المملكة العربية السعودية، ونحن على ثقة بأن الضيوف سيستمتعون بتجربة استثنائية في هذا الفندق الذي يمتاز بمواصفات على مستوى عالمي".

وإضافة إلى مجموعة واسعة من وسائل الراحة عالية المستوى، يتميز أيضاً فندق "كورب المدينة" بوجود مركز لياقة بدنية مجهز تجهيزاً جيداً ومطعماً في الموقع، فضلا عن مواقف مجانية مخصصة لركن السيارات ما يزيد جاذبية المنشأة الفندقية للضيوف المسافرين بالسيارة.

وعلاوة على ذلك، يضمن موقع الفندق الاستراتيجي أن المعالم الشعبية مثل المسجد النبوي، ومسجد قباء، ومسجد القبلتين، تقع جميعها على مسافة قريبة من المنشأة سيراً على الأقدام، مما يجعلها خياراً مثالياً للسياح الحريصين على استكشاف التراث الثقافي الغني للمدينة.