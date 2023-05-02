«دناتا للسفـريات» تتطلع لمزيد من التوسع عالمياً

تشارك «مجموعة دناتا للسفريات»، في معرض سوق السفر العربي بجناح يمثل صناعة السفر المزدهرة في دولة الإمارات، حيث يعكس تصميم الجناح الجديد قدرات المجموعة المتزايدة لتلبية الطلب المحلي والدولي المستمر على السفر، وخططها هذا العام لتوسيع انتشارها ووجودها عبر العالم.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن من المقرر أن تكشف المجموعة خلال فعاليات المعرض التي انطلقت أمس، وتستمر أربعة أيام، عن تفعيل مبتكر يمكّن الزوار من تحديد أفضل السبل للشراكة مع المجموعة لتلبية متطلبات واحتياجات محددة متعلقة بالسفر.

وقال نائب رئيس أول «مجموعة دناتا للسفريات»، جون بيفان: «نفخر بمساهمتنا الرئيسة في تنمية قطاع السفر على مدى أكثر من 60 عاماً، وتتمثل استراتيجيتنا في مواصلة التوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم، ويسعدنا أن نرحب بممثلي صناعة السفر العالمية في جناحنا بسوق السفر العربي».