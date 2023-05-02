المنشآت الفندقية في دبي تسجل أداء قوياً خلال الربع الأول

شهد الربع الأول من العام الجاري أداءً قوياً للمنشآت الفندقية، وحققت مستويات إشغال لافتة، إذ بلغ متوسط الإشغال الفندقي خلال الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2023 نحو 83%، ما جعله واحداً من أعلى المعدلات في العالم، وهو ما يكاد يوازي نسبة إشغال بلغت 84% في الربع الأول من عام 2019.

ويعود هذا الإنجاز إلى زيادة السعة في المنشآت الفندقية بنسبة 26%، فمع نهاية مارس 2023، بلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية في الإمارة 148 ألفاً و877 غرفة في 814 منشأة فندقية، مقابل 118 الفاً و39 غرفة في 717 منشأة فندقية في عام 2019.

وأسهم الاستثمار المحلي والدولي في هذا القطاع في زيادة أعداد الغرف الفندقية. كما شهد الربع الأول من عام 2023 زيادة في إجمالي عدد الغرف الفندقية بنسبة 6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.

كما حققت فنادق دبي نمواً ملحوظاً عبر مُختلف مؤشرات قطاع الضيافة خلال الربع الأول للعام 2023، وبلغ عدد الغرف المحجوزة «مبيت» 10.98 ملايين ليلة، مسجلة بذلك زيادة سنوية قدرها 7%، وزيادة بنسبة 27% مقارنة بفترة ما قبل الجائحة في الربع الأول من عام 2019 التي سجلت 8.63 ملايين ليلة.

كما وصل معدل السعر اليومي للغرفة 607 دراهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ498 درهماً في الفترة ذاتها من عام 2019 بنمو نسبته 22%.

وارتفعت العائدات من الغرف المتوافرة والتي بلغت 504 دراهم بنسبة 21% مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من مرحلة ما قبل الجائحة والتي كانت 417 درهماً.

كما يظهر ارتفاع متوسط مدة إقامة النزلاء إلى أربع ليالٍ مقارنة بـ3.5 ليالٍ، بزيادة قدرها 14% عن الفترة ذاتها من العام 2019، الأداء القوي لقطاع الفنادق، ما يعزز جاذبية المدينة للزوار الذين يقيمون فترات أطول.