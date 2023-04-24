عقارات دبي تسجل رقماً قياسياً جديداً.. بيع أرض بـ 125 مليون درهم

شهد سوق العقارات في دبي بيع قطعة أرض مقابل 125 مليون درهم، مسجلة رقماً قياسياً في سوق تستقبل تدفق الثروات الأجنبية.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء في تقرير أمس، أن مساحة قطعة الأرض التي نفذت عليها الصفقة في 19 أبريل، تبلغ نحو 24.5 ألف قدم مربعة، وتقع في منطقة «جميرا باي» التي تشهد إقبالاً كبيراً، وهي جزيرة على شكل فرس البحر، ويمكن الوصول إليها عن طريق جسر من البر.

وأوضحت أنه، بذلك يصل سعر بيع القدم المربعة في الصفقة إلى أكثر من 5000 درهم، الأمر الذي وصفه وسيط الصفقة شركة «نايت فرانك»، بأنه مستوى مرتفع جديد، مشيرة إلى أن المشتري الذي لم يتم الكشف عن هويته، والذي لا يعيش في الإمارات، يخطط لبناء منزل على قطعة الأرض لقضاء العطلات.

وكان البائع اشترى الأرض قبل عامين مقابل 36.5 مليون درهم، وفقاً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، محققاً ربحاً تجاوز 80 مليون درهم.

وقالت ليندسي ريدستون من «نايت فرانك»، إن «البائعين في وضع قوي جداً في الوقت الحالي لفرض الأسعار، نظراً للخيارات المحدودة المتاحة للأشخاص للاختيار من بينها، وخاصة على شاطئ البحر».

وتعد قطعة الأرض التي جرى بيعها أخيراً، واحدة من 128 قطعة فقط عُرضت للبيع في الأصل على جزيرة «جميرا باي» من قبل شركة مِراس القابضة، ما يجعلها حصرية تماماً مقارنة بآلاف المنازل في نخلة جميرا الشهيرة.

وجرى بيع جميع الأراضي في البداية منذ سنوات، فيما حقق مشترون أرباحاً كبيرة من إعادة بيعها.

يشار إلى أن البائع في صفقة «جميرا باي»، على سبيل المثال، يمتلك أيضاً قطعة أرض أخرى تقع بجوار التي باعها، ويعتزم عرضها للبيع مقابل 135 مليون درهم.

إلى ذلك، بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 391 مبايعة بقيمة 1.27 مليار درهم، منها 39 مبايعة لأراض بقيمة 291.56 مليون درهم و352 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 978 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 950.33 مليون درهم منها 12 رهناً لأراض بقيمة 44.77 مليون درهم و47 رهناً لفلل وشقق بقيمة 905.56 ملايين درهم، بينما شهدت الهبات تسجيل 14 هبة بقيمة 28.56 مليون درهم.