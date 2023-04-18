110 آلاف مسافر على رحلات «طيران الإمارات» عبر 6 مدن خلال عطلة عيد الفطر

أعلنت «طيران الإمارات» عن توسيع جدول عملياتها هذا الأسبوع بإضافة 38 رحلة عبر ست مدن في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، لتلبية الطلب الكبير على الرحلات خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وأفادت الناقلة في بيان، بأن من المتوقع أن يستقل أكثر من 110 آلاف مسافر رحلات «طيران الإمارات» في عيد الفطر عبر المنطقة، مع رحلات إضافية مقررة إلى كل من الرياض، الدمام، جدة، المدينة المنورة، الكويت، وبيروت.



رحلات السعودية

وأوضحت «طيران الإمارات» أنها ستشغل أربع رحلات إضافية في الفترة بين 19 و29 أبريل من العاصمة السعودية الرياض وإليها، لتلبية متطلبات السعوديين الذين يتطلعون للسفر إلى دبي وعبرها. كما ستشغل ثلاث رحلات يومياً إلى مدينة جدة السعودية بطائرات A380، إضافة إلى ست رحلات بطائرات «بوينغ 777» لخدمة الطلب العالي في ذروة إجازة عيد الفطر من المدينة بين 20 و25 أبريل.

وأضافت «طيران الإمارات» أنها تعتزم زيادة عدد رحلاتها إلى الدمام من 18 رحلة إلى 21 رحلة أسبوعياً، اعتباراً من 20 أبريل حتى 31 مايو 2023، مع رحلات إضافية مجدولة أيام الاثنين والأربعاء والسبت لخدمة المسافرين.

كما ستوفر «طيران الإمارات» للمسافرين من المدينة المنورة 16 رحلة إضافية في أبريل الجاري لاستيعاب المسافرين الذين انتهوا من أداء مناسك العمرة، وكذلك المسافرين الذين يتطلعون لبدء عطلاتهم مبكراً.

وإضافة إلى دبي، تشمل الوجهات التي يقصدها متعاملو «طيران الإمارات» في السعودية العام الجاري كلاً من: جزر المالديف، لندن، بوكيت، موريشيوس، مانيلا، وباريس.



الكويت وبيروت

وفي الكويت، تسيّر «طيران الإمارات» في الفترة من 20 إلى 27 أبريل الجاري ثماني رحلات إضافية بمناسبة عيد الفطر بطائراتها «بوينغ 777»، فيما تشمل الوجهات الرئيسية التي يقصدها المسافرون من الكويت العام الجاري: دبي، جزر المالديف، بوكيت، بانكوك، لندن، موريشيوس، وميلان.

إلى ذلك، ستشغل «طيران الإمارات» رحلة إضافية إلى العاصمة اللبنانية بيروت يوم 23 أبريل، لاستيعاب مزيد من المسافرين الذين يتوجهون إلى بلادهم لزيارة الأقارب والأصدقاء.