«التخفيضات الإلكترونية الكبرى» تنطلق في دبي غداً الجمعة

تنطلق في دبي غداً الجمعة 14 أبريل 2023 الدورة الأولى من حملة «التخفيضات الإلكترونية الكبرى»، لتشمل عروضاً ترويجية وتخفيضات كبرى تصل إلى 95% عبر العديد من مواقع التسوق الإلكتروني في دبي.



فترة التخفيضات

وتقام «التخفيضات الإلكترونية الكبرى» لمدة ثلاثة أيام حتى 16 أبريل الجاري، بتنظيم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ضمن «تقويم دبي السنوي» لقطاع التجزئة، وتهدف الحملة إلى تعزيز قطاع التجارة الإلكترونية المزدهر في المدينة وتقديم تجربة تسوق إلكترونية فريدة من نوعها.

وأفاد بيان، بأنه يمكن للجميع شراء هدايا شهر رمضان وعيد الفطر من المتاجر المشاركة بتخفيضات ضخمة على مجموعة متنوعة من المنتجات لأشهر العلامات التجارية مع العديد من عروض ترويجية لا تُفوَّت.



عروض ومنتجات

وتشمل الصفقات المتميزة المتاحة للمتسوقين عبر الإنترنت العديد من المنتجات، مثل الأزياء ومستحضرات التجميل، وملابس وأدوات العناية بالأطفال، والأحذية، والإكسسوارات، ومستحضرات الرعاية الصحية والأثاث المنزلي.

كما يمكن التعرف على جميع العروض والعلامات التجارية المشاركة، والحصول على رمز ترويجي حصري لمزيد من التخفيضات مع فرصة الفوز بين ثلاثة فائزين بجائزة نقدية قدرها 10 آلاف درهم، عبر زيارة الموقع الإلكتروني www.greatonlinesale.com.



المتاجر المشاركة

وتشمل المتاجر والمواقع الإلكترونية المشاركة في التخفيضات الإلكترونية الكبرى: أناس (Ounass)، «نون دوت كوم» Noon.com، «أزاديا» Azadea.com، موقع التسوق 6 ستريت 6thStreet.com، مول الإمارات، «موم ستور» Mom Store، «ذا رد كاربت» The Red Carpet، «في للعطور» V Perfumes، «كارفور» Carrefour.ae، «فيرجن ميجا ستور» Virgin Megastore، «جمبو» Jumbo، «لاكوست» Lacoste، «سنتربوينت» Centrepoint، «بوما» Puma، موقع «نمشي للأزياء» NAMSHI، والعديد من المتاجر والعلامات التجارية الأخرى.



«دبي للمهرجانات والتجزئة»

يشار إلى أن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، هي إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وهي المسؤولة عن تطوير قطاعي التجزئة والمهرجانات، وتسهم في تعزيز مكانة دبي، وجهة سياحية عالمية تحتضن العديد من الفعاليات المميّزة والأنشطة الترفيهية العائلية، وتوفّر تجارب تسوّق رائعة على مدار العام.