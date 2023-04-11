«جمارك أبوظبي» تتلف وتعيد تدوير 578 قطعة مقلدة بمليوني درهم

أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي عن إتلاف وإعادة تدوير 578 قطعة مقلدة من العلامات التجارية العالمية، تقدر قيمتها بمليوني درهم، مشيرة إلى أنه تم ضبط تلك القطع عبر المراكز الجمركية خلال العام الماضي والربع الأول من عام 2023.

وأوضحت «جمارك أبوظبي» في بيان، أن البضائع المقلدة التي تم إعادة تدويرها لتحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام في مجالات أخرى، تشمل مستلزمات جلود من الحقائب والملابس، وساعات وأحزمتها من مختلف العلامات التجارية العالمية، إضافة إلى مجموعة من الملابس القطنية والرياضية، فضلا عن عدد من الأجهزة الذكية من السماعات السلكية واللاسلكية.

وجرى إتلاف البضائع المقلدة بعد إتمام الشروط البيئية والقانونية في مركز جمرك مطار أبوظبي - المنطقة اللوجستية، وذلك بحضور فريق لجنة الإتلاف وشركة شريدكس المتخصصة في عمليات إعادة التدوير وممثلي أصحاب العلامات التجارية.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في «جمارك أبوظبي»، فهد غريب الشامسي، «إن حماية حقوق الملكية الفكرية تشكل أولوية قصوى لـ(جمارك أبوظبي) في ظل توجه دولة الإمارات إلى تحقيق الريادة العالمية في مجال الإبداع والابتكار».

وأكد «نعمل باستمرار وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على تكثيف الجهود لمكافحة تهريب البضائع المقلدة والسلع المغشوشة إلى الأسواق».

