دبي تستقبل 3.1 ملايين سائح دولي خلال يناير وفبراير

أظهرت بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن الإمارة استقبلت أكثر من 3.1 ملايين سائح دولي خلال يناير وفبراير من العام الجاري، مقارنة مع 2.19 مليون سائح زاروا دبي في الفترة ذاتها من عام 2022، بزيادة بلغت نسبتها نحو 41.5%.

وأشارت البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إلى أن معدل الإشغال الفندقي ارتفع إلى 84% خلال يناير وفبراير 2023، مقابل نحو77% في الفترة ذاتها من عام 2022.

وبلغ عدد الغرف الفندقية في الإمارة نهاية فبراير الماضي، أكثر من 148.4 ألف غرفة فندقية، ضمن 813 منشأة فندقية، مقابل نحو 139 ألف غرفة فندقية، ضمن 759 منشأة في نهاية فبراير 2022، وسجل الزوار نحو 7.28 ملايين ليلة مبيت، مقابل نحو 6.3 ملايين ليلة بنمو 15.5%.

أعداد الزوار

وتفصيلاً، كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوار الدوليين، والتي أظهرت استقطاب الإمارة 3.1 ملايين سائح دولي خلال يناير وفبراير من العام الجاري، مقارنة بـ2.19 مليون سائح خلال الفترة ذاتها من العام 2022، بزيادة نسبتها نحو 41.5%.

وبحسب بيانات للدائرة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، واصلت دبي تسجيل معدلات نمو قوية في إجمالي عدد الزوار، مقارنة بمستويات العام الماضي، في وقت تخطت مؤشرات كل من: عدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، مستويات ما قبل «الجائحة، واقترب عدد الزوار من مستويات عام 2019 بفارق ضئيل، فيما سجل معدل الإشغال النسبة نفسها مقارنة بمستويات 2019.

الأسواق المصدرة

وأوضحت البيانات، أن الهند حلت في مقدمة الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي، خلال يناير وفبراير، مسجلة أكثر من 401 ألف زائر، تلتها روسيا بنحو 229 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوّار من سلطنة عمان نحو 201 ألف زائر، ومن المملكة المتحدة 196 ألف زائر.

بدورها، حلت السوق السعودية في المركز الخامس، مسجلة نحو 183 ألف زائر، تلتها ألمانيا بنحو 134 ألف زائر، ثم الولايات المتحدة بنحو 132 ألف زائر، وإسرائيل بـ85 ألف زائر، ومن ثم فرنسا بنحو 72 ألف زائر، فيما سجلت الكويت نحو 71 ألف زائر.

الغرف الفندقية

إلى ذلك، بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية فبراير الماضي، أكثر من 148.4 ألف غرفة فندقية، ضمن 813 منشأة فندقية، مقابل نحو 139 ألف غرفة فندقية في 759 منشأة بنهاية فبراير 2022.

وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة بدبي 84%، مقابل 77.4% في الفترة ذاتها من عام 2021، و84% في الفترة ذاتها من عام 2019 قبل الجائحة.

الغرف الفاخرة

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 51 ألف غرفة فندقية ضمن 155 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 29%، حيث سجلت نحو 42.6 ألف غرفة فندقية ضمن 191 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 20% من إجمالي حجم السوق الفندقية، بسعة جاوزت 29 ألف غرفة فندقية، ضمن 274 منشأة فندقية.

أما الشقق الفندقية، فقد وصل عددها إلى 25.6 ألف شقة، ضمن 193 منشأة، لتستحوذ بذلك على 18% من حجم السوق الفندقية.

مدة الإقامة

وسجلت مدة إقامة النزلاء خلال يناير 2023 أربع ليالٍ فندقية، مقابل 4.5 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2022، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 7.28 ملايين ليلة مبيت، مقابل نحو 6.3 ملايين ليلة مبيت في الفترة المقابلة، بنسبة نمو 15.5%.

ووصل متوسط سعر الغرفة الفندقية إلى 609 دراهم، فيما وصل العائد على الغرفة الواحدة 514 درهماً.

مصدر الزوّار

حلّت أوروبا الغربية في المركز الأول، من حيث مصدر الزوّار إلى دبي، وذلك بحسب المنطقة الجغرافية، إذ استحوذت على نحو 22% من إجمالي عدد الزوّار، خلال يناير وفبراير 2023، تلتها منطقتا جنوب آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 16% لكل منها، وروسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بنسبة بلغت نحو 15%.

بدورها، استحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نحو 14% من الإجمالي، في حين بلغت حصة الأميركتين 7%، ودول شمال وجنوب شرق آسيا 6%، وإفريقيا 4%. وبلغت حصة منطقة «أسترالاسيا» التي تضم أستراليا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة والجزر المجاورة 2%.

• 148.4 ألف غرفة فندقية في دبي، ضمن 813 منشأة نهاية فبراير الماضي.