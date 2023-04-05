«أدنوك» تسعى لجمع مليار دولار من طرح وحدتها اللوجستية في سوق أبوظبي

تسعى شركة «أدنوك» إلى جمع حوالي مليار دولار من الطرح العام الأولي لوحدة «الإمداد والخدمات» التابعة لها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبيرغ» عن مصادر مطلعة.

وذكرت المصادر، أن «أدنوك للإمداد والخدمات، قد عقدت اجتماعات أولية مع المستثمرين، وتخطط لإطلاق الاكتتاب العام في أقرب وقت ممكن في مايو المقبل».

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الطرح، كحجم الحصة والجدول الزمني، ولا يزال قيد المناقشة ويمكن أن تطرأ عليه تغيرات.

ويأتي الاكتتاب المخطط له بعد فترة وجيزة من قيام الشركة بجمع 2.5 مليار دولار من أعمال الغاز، والذي يُعد حالياً أكبر طرح عام أولي في العالم منذ بداية عام 2023 وحتى الآن.

وفي تلك العملية باعت شركة «أدنوك» حصة 5% في الشركة تقدر قيمتها بحوالي 50 مليار دولار.

ولدى شركة أدنوك للإمداد والخدمات، أكثر من 200 سفينة تنقل النفط الخام والمنتجات المكررة والمواد السائبة الجافة والحاويات وغاز البترول المسال والغاز الطبيعي المسال، على توسيع أسطولها لمواكبة الطلب المتزايد من النمو في أعمال التنقيب والإنتاج التابعة للشركة.