مجموعة "فيرمونت" الفندقية تنقل مقرها الرئيسي من باريس إلى دبي

أعلنت مجموعة "فيرمونت"، أحد أكبر مشغلي الفنادق في العالم، عن أنها تقوم بنقل المقر الرئيسي العالمي للمجموعة إلى دبي، حيث تتجه صناعة الضيافة في الدولة إلى مزيد من التطوير وقفزة كبيرة من النمو.

ويقع المقر الرئيسي الحالي للمجموعة في باريس، والذي نشأ بعد الاستحواذ على سلسلة الفنادق من قبل مجموعة "أكور" الفرنسية في عام 2016.

وكان المقر الأصلي لـ"فيرمونت" في كندا، وإضافة إلى "فيرمونت" تمتلك المجموعة أيضاً وتدير علامتي "رافلز"، و"سويسوتيل"، وذلك وفقاً لصحيفة "غلف نيوز".

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، مارك ويليس: "بدأنا مناقشة موقع المقر الرئيسي، وفيما تبادر إلى ذهني طبيعياً مدن مثل نيويورك ولندن، ظللت أعود إلى دبي التي استمرت في تعزيز مكانتها كمركز عالمي، وهي حالياً مركز اهتمام رئيسي في استقطابها بعضاً من أفضل المواهب وأهم العلامات التجارية والشركات والمستثمرين".

وأضاف أن ازدهار الامارة وجودة الحياة التي توفرها، جنباً إلى جنب مع سهولة ممارسة الأعمال التجارية والأمن وتوافر المعالم السياحية، جعلها جاذبة للغاية كموطن للأفراد والشركات.

وبيّن ويليس، أن نحو 40% من مشاريع التطوير الحالية لـ"فيرمونت" موجودة في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، قائلا: "بالتالي انطلاقاً من دبي سنكون على استعداد للاستفادة من الفرص الهائلة في جميع أنحاء المنطقة".

ولفت إلى أن السبب الواضح الآخر لاختيار دبي هو الارتباط الجغرافي بأوروبا وآسيا وأفريقيا.

وأكد ويليس: "لدينا خطة نشطة لتوسيع حضورنا الفندقي في إدارة الفنادق في الإمارات، حيث تم افتتاح أول فندق (فيرمونت) في الشرق الأوسط بالإمارات وندير حالياً خمسة فنادق في جميع أنحاء الدولة".

وأشار إلى أن الإمارات تعتبر سوقاً مهماً للعلامات التجارية الفاخرة، إذ ندرك إمكانات النمو في هذا السوق، وسنظل استراتيجيين في الوفاء بوعد علامتنا التجارية وتجاوز توقعات ضيوفنا مع الحفاظ على المعايير العالية لعلامة فيرمونت التجارية.

يشار إلى أن مجموعة "فيرمونت" تدير أكثر من 70 فندقاً حول العالم.