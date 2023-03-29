1.8 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 1.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 526 مبايعة بقيمة 1.16 مليار درهم، منها 33 مبايعة للأراضي بقيمة 179.51 مليون درهم و493 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 979.03 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 27 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة الحبيه الخامسة تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة ورسان الاولى.

وقد تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 9 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 57 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 101 مبايعة بقيمة 91 مليون درهم وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 82 مبايعة بقيمة 192 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 142 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 628.25 مليون درهم منها 19 رهونات أراضي بقيمة 211.34 مليون درهم و70 رهونات فلل وشقق بقيمة 416.91 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة هور العنز شرق بقيمة 275 مليون درهم وأخري في منطقة حصيان الثانية بقيمة 117 مليون درهم.

واما الهبات فقد شهدت تسجيل 19 هبة بقيمة 96.75 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 69 مليون درهم وأخري في منطقة نخلة جميرا بقيمة 8 مليون درهم.