تعاونية الاتحاد تثبّت أسعار 70 منتجاً لمدة 6 أشهر

أعلنت تعاونية الاتحاد عن مبادرة جديدة لتثبيت وتخفيض أسعار أكثر من 70 منتجا وسلعة غذائية وغير غذائية أساسية تعتبر من الأكثر طلباً واستهلاكاً، وذلك اعتباراً من 29 مارس الجاري ولمدة 6 أشهر.

وتهدف المبادرة إلى تخفيف العبء على المستهلكين خلال شهر رمضان، حيث سيتم توفير السلع المخفضة والمثبتة أسعارها في جميع فروع التعاونية.

وأوضحت التعاونية في بيان اليوم، أن السلع والمنتجات الأساسية المثبت أسعارها، تشمل البصل والتفاح والدجاج المجمد والبيض والطحين والزيت وغيرها من المنتجات الأساسية، مشيرة إلى توافرها في فروع التعاونية، و طلبها عبر منصاتها الإلكترونية.

وأضافت أن تثبيت أسعار السلع جاء مع بداية شهر رمضان لإرضاء المستهلكين وتوفير المنتجات بأسعار ثابتة لضمان استقرار الأسعار، لافتة إلى أن استمرار المبادرة لمدة ستة أشهر سيعمل على طمأنة المستهلكين من جميع الفئات بعدم ارتفاع أسعار السلع الأساسية، كما ستعمل التعاونية على توفيرها بكميات كبيرة بالتعاون مع الموردين المتفق معهم في جميع فروعها المنتشرة في دبي.