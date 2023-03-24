أصول المصارف الإسلامية إلى أعلى مستوى في تاريخها

ارتفعت أصول المصارف الإسلامية العاملة في الدولة إلى 630.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، مسجلة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصاءات المصرف المركزي.

وأظهرت الإحصاءات، أن أصول المصارف الإسلامية زادت على أساس سنوي بنحو 40.5 مليار درهم، أو ما نسبته 6.86% مقارنة بنحو 590.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021، بينما ارتفعت على أساس شهري بنحو 12.7 مليار درهم، أو ما نسبته 2.1% مقارنة بنحو 618.1 مليار درهم في نوفمبر 2022.

وارتفع الائتمان المصرفي للمصارف الإسلامية إلى 397.6 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 3.8%، مقابل نحو 14.6 مليار درهم في ديسمبر 2021.

وزادت الودائع في المصارف الإسلامية إلى 440 مليار درهم بزيادة على أساس سنوي بنحو 4.1%، مقارنة بنحو 422.8 مليار درهم في ديسمبر 2021، بينما زادت على أساس شهري بنحو 1%، مقابل 435.5 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه.

وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية وصل إلى 104.6 مليارات درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 24.1%، أو ما يعادل 20.3 مليار درهم مقابل استثمارات بنحو 84.3 مليار في ديسمبر 2021، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 0.4% مقابل 104.2 مليارات درهم في نوفمبر 2022.

وتوزعت استثمارات البنوك الإسلامية بواقع 71.5 مليار درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و18.8 مليار درهم في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) و2.8 مليار درهم في الأسهم، و11.5 مليار درهم استثمارات أخرى.

وعلى صعيد البنوك التقليدية العاملة في الدولة، وصل إجمالي أصولها إلى 3.039 تريليونات درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 11.3%، مقارنة بنحو 2.731 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2021، وبارتفاع على أساس شهري بنسبة 0.6%، مقابل 3.021 تريليونات درهم في نوفمبر 2022.

ووفق الإحصاءات، تستحوذ البنوك التقليدية على نحو 82.8% من أصول الجهاز المصرفي في الدولة بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل حصة المصارف الإسلامية البالغة 17.2%.

104.6

مليارات درهم إجمالي استثمارات البنوك الإسلامية نهاية ديسمبر الماضي.