مليارا درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس، أكثر من ملياري درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 546 مبايعة، بقيمة 1.41 مليار درهم، منها 488 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.18 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 14 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 122 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 54 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات.

وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم. وسجلت الرهون 479.2 مليون درهم. أما الهبات فقد سجلت 36 هبة بقيمة 201.18 مليون درهم.