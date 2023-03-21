«نايت فرانك»: أسعار عقارات دبي أقل 80% عن مثيلاتها في المدن الكبرى

أفاد تقرير شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك»، أن أسعار العقارات الفاخرة في إمارة دبي تقل أسعارها بنسبة 20% إلى 80% مقارنة بعقارات المدن العالمية الكبرى الأخرى.

وأوضح التقرير الذي جاء بعنوان «تقرير الثروات من نايت فرانك»، أن أسعار العقارات في دبي تنخفض عن مثيلاتها في مدن (موناكو، هونغ كونغ، نيويورك، لندن، جنيف، باريس، بكين، طوكيو).

وأشار التقرير، إلى هذا الفرق في الأسعار يأتي على الرغم من الزيادة الهائلة في الأسعار خلال فترة ما بعد وباء «كوفيد-19».

وقدر التقرير، أن مبلغ مليون دولار (3.67 مليون درهم) يمكنه شراء 105 مترات مربعة في دبي مقارنة بـ 17 مترا في موناكو، و21 في هونغ كونغ، و33 مترا مربعا في نيويورك، و34 في لندن، و43 في باريس، و60 في طوكيو و87 في ملبورن.

ورصد التقرير، أن قائمة المدن الـ20 التي شملتها الدراسة فإن مدن (مدريد، مومباي، كيب تاون، ساو باولو) تقل فيها الأسعار عن دبي.

توقعات الأسعار

وتوقع التقرير، أن تشهد أسعار العقارات الفاخرة في الإمارة نمواً بنسبة 13.5% في عام 2023، وهو أعلى معدل بين جميع المدن الرئيسية في جميع أنحاء العالم، حيث أدى ارتفاع الطلب على مدى العامين الماضيين إلى نقص العرض. في هذا السوق المتميز، فيما من المرجح أن تشهد معظم المدن الأخرى نمواً معتدلاً من خانة رقمية واحدة.

وتصدرت دبي من حيث زيادة أسعار العقارات الرئيسية للعام الثاني على التوالي في عام 2022، مسجلة زيادة بنسبة 44% من أصل 100 سوق ترصدها «نايت فرانك».

وذكرت «نايت فرانك» أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة رغم أنها تجتذب أعداداً كبيرة من السكان الأثرياء على مستوى العالم لا يمكن إنكار أن دبي وسنغافورة تبرزان كمراكز ثروة مهمة.

وأشاد التقرير بنهج دبي ووصفه بأنه عملي للغاية لجذب السكان الأثرياء؛ كمنح الإقامة الذهبية على سبيل المثال.

ومن جانبه، توقع هنري فاون، شريك ورئيس مكتب «نايت فرانك» الخاص في الشرق الأوسط، أن دبي ستظل السوق المحلي الرائد في منطقة الخليج خلال عام 2023.