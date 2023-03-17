زيادات في أسعار البيض والدواجن تصل إلى 13%

وافقت وزارة الاقتصاد، أخيرا، على زيادة أسعار منتجات البيض والدواجن بنسب تصل إلى 13%، وفقا لطلبات من شركات موردة ومنتجة.

وأوضحت الوزارة، عبر قرار الموافقة الذي حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه، أن العمل بقرار الزيادة السعرية على منتجات البيض والدواجن، سيتم العمل به إلى حين صدور قرار آخر بإلغاء هذه الزيادة أو التعديل عليها بما يراعي المستجدات في السوق المعنية، وبما يتوافق مع تشريعات حماية المستهلك في الدولة والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وأكدت الوزارة على ضرورة التزام منافذ البيع بعدم فرض أي رسوم إضافية على شركات الدواجن وبأي شكل من الأشكال.

وأضافت أنه تم إقرار الزيادات وفقا لتوصية اللجنة العليا لحماية المستهلك بشأن الموافقة على زيادة أسعار البيض والدواجن وبنسب لا تزيد على 13%، ووفقا للطلب الذي تقدمات به شركات للبيض والدواجن بزيادة الأسعار، والدراسة التحليلية لتكلفة الإنتاج بالنسبة لمنتج البيض والدجاج التي نفذتها الوزارة.

وأشارت إلى أن إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، معنية بإصدار إفادة بالزيادة السعرية لكل شركة من الشركات التي تقدمات بطلبات وفقا للبيانات والمستندات الموثقة، بتحديد السعر ونسبة الزيادة السعرية المقررة والسعر بعد الزيادة بالنسبة لكل صنف من منتجات البيض والدواجن بطلب زيادة في السعر.