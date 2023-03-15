«مجموعة تيكوم»: توزيع أرباح نقدية بـ200 مليون درهم عن النصف الثاني 2022

عقدت «مجموعة تيكوم»، المدرجة في سوق دبي المالي، والتي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز في قطاعات حيوية، اجتماع جمعيتها العمومية السنوي الأول في «مدينة دبي للإنترنت»، مساء 14 مارس 2023.



توزيع أرباح

وأفادت المجموعة بأن مساهمي المجموعة وافقوا خلال الاجتماع على بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 200 مليون درهم في أبريل 2023، ليصل بذلك إجمالي توزيعات الأرباح النقدية عن النصف الثاني من عام 2022 إلى 400 مليون درهم.

يتماشى توزيع الأرباح المقرر مع السياسة التي أعلنت عنها المجموعة سابقاً بدفع توزيعات أرباح إلى المساهمين بقيمة 800 مليون درهم إماراتي سنوياً تدفع بشكل نصف سنوي حتى سبتمبر 2025. وتخضع جميع القرارات المستقبلية المتعلقة بتوزيعات الأرباح لتوصيات مجلس إدارة المجموعة وموافقة مساهميها.



سياسة التوزيع

وأوضحت «مجموعة تيكوم» أن توزيع الأرباح المقرر يتماشى مع السياسة التي أعلنت عنها المجموعة سابقاً بدفع توزيعات أرباح إلى المساهمين بقيمة 800 مليون درهم سنوياً تدفع بشكل نصف سنوي حتى سبتمبر 2025، لافتة إلى أن جميع القرارات المستقبلية المتعلقة بتوزيعات الأرباح تخضع لتوصيات مجلس إدارة المجموعة وموافقة مساهميها.



المركز المالي

وقال رئيس مجلس إدارة «مجموعة تيكوم»، مالك آل مالك: «يعكس إعلان توزيع الأرباح اليوم ثقتنا الراسخة بآفاق نمو المجموعة، كما يؤكد على نجاحها في الحفاظ على قوة مركزها المالي بنهاية عام 2022، حيث كان لتنامي ثقة المستهلكين، وزيادة الطلب على الأصول التجارية والصناعية في دبي دوراً إيجابياً كبيراً في زيادة التدفقات النقدية للمجموعة».

وأضاف: «تشكل هذه المؤشرات الإيجابية لاقتصاد دبي، المدعومة بالاستراتيجيات الحكومية الرامية إلى تعزيز سهولة مزاولة الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ركيزة أساسية لدفع مسيرة مجموعة تيكوم الحافلة بالإنجازات والنجاحات، وتحقيق النتائج القوية والعوائد المجزية والمستدامة للمساهمين».



نتائج قوية

وحققت «مجموعة تيكوم» نتائج مالية قوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، إذ بلغت إيراداتها 1.97 مليار درهم، تعتبر الأعلى خلال 22 عاماً، فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 28% على أساس سنوي.

وارتفعت القيمة العادلة لمحفظة العقارات الاستثمارية بنسبة 9.7% منذ مارس 2022 لتصل إلى 21.29 مليار درهم بحلول نهاية العام. كما ارتفعت التدفقات النقدية الحرة المتكررة إلى 964 مليون درهم بنسبة زيادة 21% على أساس سنوي، بفضل الذمم المدينة الجيدة والتحويل النقدي الفعال.



محفظة متكاملة

وتمتلك «مجموعة تيكوم» محفظة أصول متوازنة مع عقود تأجير قصيرة وطويلة الأمد، مما يدعم إمكانية توقع التدفقات النقدية.

من خلال محفظة متكاملة من الأصول التجارية والصناعية، والتي تشمل المكاتب ومساحات العمل المشتركة والمستودعات والأراضي، تقدم «مجموعة تيكوم» خدماتها لأكثر من 9500 متعامل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية في قطاعاتها، يعمل بها ما يزيد عن 105 آلاف موظف متخصص.

كما تقدم المجموعة حلول وخدمات ذات قيمة مضافة لتوفير بيئة أعمال تنافسية تدعم نمو الشركات ورواد الأعمال، وتحفز على التواصل والابتكار بين العاملين ضمن مجمعات الأعمال التابعة للمجموعة.