"فلاي دبي" تدشن رحلاتها رسمياً الى مدينة بيرغامو الايطالية

تشهد فلاي دبي اليوم الثلاثاء انطلاق رحلتها الافتتاحية إلى مدينة بيرغامو الايطالية، بحضور وفد رفيع المستوى يتقدمهم غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة "فلاي دبي"، لتكون "بير غامو" واحدة من الوجهات الأوروبية الجديدة من مطلع العام الحالي التي تشغل فيها الشركة رحلاتها مباشرة إلى هذه المدينة الواقعة في وسط إيطاليا.

وستسير الشركة خمس رحلات أسبوعياً من مطار دبي الدولي (DXB) والتي انطلقت فعلياً من 10 مارس الجاري. وستكون رحلات هذه الوجهة ضمن رحلات الرمز المشترك مع "طيران الإمارات" ما يمنح للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة من خلال مركز الطيران الدولي في دبي.

وستنطلق الرحلات إلى بيرغامو من المبنى 3 بمطار دبي الدولي.