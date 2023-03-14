«اتصالات من &e»: نجاح تجربة شبكة 5G في قطاع النفط والغاز

أعلنت «اتصالات من &e» عن نجاح تجربة شبكة الجيل الخامس 5G ضمن مواقع متعددة في قطاع النفط والغاز، موفرةً أعلى معايير أمن البيانات والحلول الرقمية عبر شبكة متطورة للهاتف المحمول قادرة على معالجة كميات هائلة من البيانات بموثوقية ومرونة.

واستهدفت التجربة تلبية متطلبات قطاع النفط والغاز، بتوفير خدمات الجيل الخامس، إذ أثبتت التجربة قدرة شبكات الجيل الخامس على إدارة حركة مرور البيانات للشركات، وتمكين نقل أسرع للبيانات المرسلة والمتابعة في الوقت الفعلي، وكاميرات المتابعة الأمنية على مناطق جغرافية واسعة، ما يمهد الطريق بشكل فعال نحو التحول الرقمي للصناعات العاملة ضمن نطاقات واسعة.

وقال نائب أول للرئيس لشؤون تخطيط الشبكات في «اتصالات من &e»، مروان بن شكر: «تعد هذه التجربة ذات دور مهم للغاية، وتمثل إنجازاً آخر يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققناها في هذا المجال، إذ تسهم في تطوير قطاع النفط والغاز بشكلٍ ملموس، وتدعم أهداف التحول الرقمي في القطاع، فضلاً عن تلبية متطلبات النفط والغاز، للحصول على اتصال موثوق به مع التحكم الكامل في البيانات الحساسة للمستخدمين».

ويعد قطاع النفط والغاز من أكثر القطاعات الحيوية في الشرق الأوسط، لذلك تسهم مثل هذه المبادرات في تعزيز كفاءة وفعالية القطاع بشكل كبير، وتحفز بالتالي النمو الاقتصادي في المنطقة، كما أن من شأن تقنية شبكة الجيل الخامس أن تسهم في دعم قطاعات أخرى، مثل الأمن العام، والرعاية الصحية، والتصنيع. وتعمل «اتصالات من &e» على تكثيف الجهود لتطوير شبكة الجيل الخامس، وتعزيز فعاليتها، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، ما يسهم في توفير حلول جديدة تدعم حالات الاستخدام المتعددة التي لم تكن متوافرة في السابق، إضافة إلى تطبيقات عدة، مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنية الواقع الممتد (Extended Reality). وأكدت «اتصالات من &e» أنها ستواصل تطبيق تقنيات التعلم الآلي على مستويات متنوعة من الشبكة، للارتقاء بمستوى الخدمات، ومواصلة منهج الاستدامة في عملياتها.