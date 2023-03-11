«مجموعة جميرا» تطلق خدمة تسجيل الوصول عبر «المحمول»

أعلنت «مجموعة جميرا»، بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عن إطلاق خدمة تسجيل الوصول عبر أجهزة المحمول.

وأوضحت المجموعة في بيان أمس، أن الحل الجديد، يتيح للضيوف استكمال الإجراءات الروتينية لتسجيل الوصول من خلال هواتفهم المحمولة قبل وصولهم فعلياً إلى الفنادق.

وأضافت أن الخدمة الجديدة، تتوافر حالياً للضيوف في «برج العرب جميرا» و«جميرا بيتش هوتيل» و«جميرا أبراج الإمارات»، على أن تقدّمها خلال العام الجاري في العديد من فنادقها ومنتجعاتها الـ13 في دولة الإمارات.

وتتيح الخدمة لضيوف «مجموعة جميرا» ممّن حجزوا عبر تطبيق المحمول التابع للمجموعة أو موقعها الإلكتروني، إرسال وثائقهم المطلوبة لتسجيل الوصول، قبل وصولهم الفعلي إلى الفنادق بـ48 ساعة.

وتشمل تلك العملية خطوة للتحقُّق من الهوية، إذ تطلب الخدمة من الضيف التقاط صورة شخصية عبر هاتفه المحمول، ثم إرسالها عبر التطبيق لاستكمال عملية تسجيل الوصول. وحين يصل الضيف إلى مكتب الاستقبال لدى الفندق، بإمكانه حينها اختيار استلام مفتاح رقمي أو مفتاح على شكل بطاقة للغرفة. وتلتزم الخدمة بأفضل معايير الخصوصية والأمان المعتمدة عند استخدام معلومات الضيف بعد موافقته لتوفّر له تجارب مخصّصة ترضي ذوقه وطلباته.