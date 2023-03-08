2.2 مليار درهم قيمة التداولات العقارية بالشارقة في فبراير

أفادت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة عن تسجيل تداولات عقارية بلغ إجمالي قيمتها خلال شهر فبراير الماضي ما يصل إلى 2.2 مليار درهم.

وكشفت بيانات "تقرير حركة التصرفات والرهونات العقارية" الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في الشارقة اليوم، عن تسجيل 2.207 معاملة تم إجراؤها بمختلف مناطق الإمارة خلال الشهر الماضي، فيما وصل الحجم الإجمالي للمساحة المُتداولة في إمارة الشارقة إلى أكثر من 10.3ملايين قدم مربع خلال تلك الفترة.

وأوضحت إحصائيات الدائرة أن إجمالي المعاملات المنفذة خلال شهر فبراير الماضي، وصلت إلى 2.207 معاملة، إذ بلغ عدد معاملات البيع 640 معاملة بنسبة 29% من عدد المعاملات الكلي، وبلغت عدد معاملات الرهن 295 معاملة بنسبة 13.4% من إجمالي المعاملات بقيمة إجمالية وصلت إلى 385 مليون درهم، فيما بلغت باقي معاملات التصرفات الأخرى 1.272 معاملة ونسبتها 57.6%.

وأوضحت الدائرة أن معاملات البيع تمت في 94 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، حيث شملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية.

وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 191 أرض فضاء، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 193 معاملة، بينما وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة إلى 256 معاملة من إجمالي المعاملات.

وأظهر التقرير تصدّر منطقة مويلح التجارية قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 158 معاملة، تلتها منطقة الخان بعدد 62 معاملة، ثم منطقة المزيرعة بـ 42 معاملة، ثم منطقة الطرفا بـ 38 معاملة.

وأشار التقرير إلى أن المناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول النقدي، تصدرتها منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 415 مليون درهم، تلتها "منطقة القرائن3" بقيمة تداول بلغ 286 مليون درهم، ثم منطقة النهدة بـ 118 مليون درهم، ثم منطقة الصجعة الصناعية بـ 77 مليون درهم.