دبي تستقبل 1.47 مليون سائح دولي في يناير بنمو 50%

أظهرت بيانات لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أن الإمارة استقبلت أكثر من 1.47 مليون سائح دولي خلال يناير الماضي مقارنة بنحو 980 ألف سائح خلال يناير من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 50%.

وبحسب بيانات الدائرة، حصلت "الإمارات اليوم" واصلت دبي تسجيل معدلات قوية في إجمالي عدد الزوار مقارنة بمستويات العام الماضي، في وقت تخطت مؤشرات كل من: عدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، مستويات ما قبل "الجائحة" أيضاً. ووصل بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية يناير 2023، أكثر من 147 ألف غرفة فندقية، ضمن 809 منشآت فندقية،

وسجلت مدة إقامة النزلاء خلال يناير أربع ليالٍ فندقية، مقابل 4.5 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2021، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 3.64 مليون ليلة مبيت، مقابل نحو 3 ملايين ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو 21%.

وحلّت أوروبا الغربية في المركز الأول من حيث مصدر الزوّار إلى دبي، مستحوذة على نسبة 20% من إجمالي عدد الزوّار، خلال يناير العام الجاري، تلتها منطقتي جنوب آسيا وروسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بنسبة 16% لكل منها، مقابل نسبة 15% لمنطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.