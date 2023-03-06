شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال مرئي توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا.

‏‎وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في حسابه الرسمي على "أنستغرام": "شهدتُ والرئيس رجب طيب أردوغان خلال اتصال مرئي توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا..خطوة نوعية في مسيرة علاقات البلدين..نسعى من خلالها إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بما يعود بالخير والازدهار على الجميع".