«ديوا» تتلقى 4056 طلباً لتوصيل الكهرباء عبر «الناموس» خلال 2022

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تلقيها 4056 طلباً لتوصيل الكهرباء من خلال خدمة «الناموس» (وهي كلمة تقال للفائز بالسباق باللهجة الإماراتية) خلال عام 2022، بزيادة نسبتها 6.1% عن عام 2021.

وأوضحت الهيئة أن خدمة «الناموس» تتيح توصيل الكهرباء للمشروعات التي تصل أحمالها إلى 150 كيلووات في خطوتين وخلال خمسة أيام فقط.

وأكدت الهيئة حرصها على تقديم التسهيلات للمشروعات الصناعية والتجارية والسكنية، وتوفير جميع الإمكانات اللازمة والخدمات الذكية التي من شأنها مساعدة الشركاء على تنفيذ أعمالهم بمنتهى السهولة واليسر، فضلاً عن توفير الوقت والجهد.



وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى تشجيع الاستثمارات، كما نحرص على إزالة العقبات كافة التي تقف في طريق نجاح المستثمرين، لتظل إمارة دبي مركز جذب للاستثمارات، وأرض الفرص والإنجازات».

وأضاف: «توفر الهيئة بيئة إيجابية تعزز التعاون الوثيق بين الهيئة وشركائها من الاستشاريين والمقاولين، وتحفز الابتكار، لتسهيل وتسريع آلية الحصول على خدمات الكهرباء وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، لترسيخ ريادة وتميز الهيئة على مستوى العالم».



من جانبه، أشار النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس راشد بن حميدان، إلى أن عدد الاستشاريين والمقاولين المعتمدين لدى الهيئة بلغ 2495 استشارياً ومقاولاً حتى 31 ديسمبر 2022.