«اتصالات من &e» تعزز سرعة النفاذ العالي لشبكة الجيل الخامس

توصلت شركتا «إريكسون» و«اتصالات من &e»، في عرض توضيحي، إلى معدل ذروة للنفاذ العالي، يبلغ سرعة 2.1 غيغابت في الثانية على شبكة «اتصالات من &e» في الإمارات باستخدام ميزات اتصال مزدوجة للجيل الخامس وبرامج تجميع.

وأفاد بيان صادر أمس بأن هذا الإنجاز يتيح مجموعة جديدة من حالات استخدام الجيل الخامس التي تتطلب سرعة عالية للنفاذ العالي، وإنتاجية كالبث التجاري المباشر عبر شبكة الجيل الخامس.

ووفقاً للبيان، فإنه باستخدام مزيج من ميزات الاتصال اللاسلكي المزدوج الجديد من «إريكسون» وبرنامج تجميع الناقل، فإن «اتصالات» قادرة على تعزيز سرعة بيانات النفاذ العالي لشبكة الجيل الخامس الخاصة بها.

وقال نائب أول الرئيس لشؤون تطوير الشبكات في «اتصالات من &e»، مروان بن شكر، إن العرض التوضيحي الناجح يمثل مرحلة مهمة في تطوير شبكات الجيل الخامس في الإمارات والمنطقة ككل، مشيراً إلى أن الحلول التي قدمتها «اتصالات» إلى الآن في مجال الجيل الخامس، لها تأثير كبير على الأفراد والصناعات والمجتمع والاقتصاد.

وأضاف أن معدلات بيانات النفاذ العالي السريعة ستعمل على تمكين التطبيقات المرتكزة على النفاذ العالي، مثل الواقع المعزز، ومقاطع الفيديو عالية الدقة، والبث المباشر.