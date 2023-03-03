شراكة لجذب الشركات العاملة في تقنيات «web3» و«بلوك تشين»

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، السلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشروعات، عن إبرام شراكة مع مؤسسة «DWF Labs» العالمية المتخصصة في صناعة أسواق الأصول الرقمية والاستثمار في تقنيات الجيل الثالث من شبكة الويب «web3»، بهدف توفير منصّة جديدة بقيمة خمسة ملايين دولار للشركات العاملة في مجالات تقنيات «web3» و«بلوك تشين»، انطلاقاً من «مركز كريبتو» التابع لمركز دبي للسلع المتعددة.

منصّة داعمة

وبموجب الشراكة الجديدة، ستطور «DWF Labs» منصّة «DWF Ventures Studio»، التي ستدعم بدورها الشركات الناشطة في تقنيات الجيل الثالث من شبكة الويب «web3» و«بلوك تشين»، انطلاقاً من الإمارة و«مركز كريبتو» باعتبارهما نقطة انطلاقة رئيسة للتوسع محلياً وإقليمياً ودولياً.

وستوفر منصّة «DWF Venture Studio» مجموعة مزايا للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، والتي تتخذ من مركز دبي للسلع المتعددة مقراً لها، بما في ذلك الخدمات الاستشارية، والوصول إلى استثمارات رؤوس الأموال الدولية، وغير ذلك من خدمات دخول الأسواق المالية في البورصات من الفئتين الأولى والثانية، فضلاً عن تقديم مجموعة ورش عمل واستثمارات رأسمالية مباشرة.

تقنيات التشفير

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «تتمتع دبي بمكانة مرموقة عالمياً، باعتبارها مركزاً رائداً على خارطة تقنيات الجيل الثالث من شبكات الويب web3»، لافتاً إلى أن «مركز كريبتو» اضطلع بدور محوري في إنجاح جهود الإمارة المبذولة في مجال تقنيات التشفير، ويضم حالياً أكبر تجمع للشركات المتخصصة في تقنيات «web3» و«بلوك تشين» على مستوى المنطقة.

وأضاف: «تؤكد شراكتنا مع واحدة من أبرز العلامات التجارية العاملة في القطاع مستوى النضج والتطوّر الذي وصل إليه مجتمع أعمال تقنيات التشفير، والذي عكفنا على تطويره وازدهاره خلال الفترة الماضية، كما تُبرز آفاق الفرص التجارية المتميزة في إمارة دبي».

دعم المبتكرين

من جانبه، قال شريك إداري لدى «DWF Labs»، أندري غراتشيف: «يتمثل هدفنا الأساسي في الاستثمار ودعم المبتكرين من روّاد الأعمال في مجال تقنيات الجيل الثالث من شبكة الويب (web3)، ولهذا جاءت الشراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة ومركز (كريبتو) كخطوة في الاتجاه الصحيح، بينما نسعى إلى تعزيز حضورنا في دبي والعالم».

وأضاف: «يوفر مركز دبي للسلع المتعددة منظومة فريدة ومتكاملة، توفر كادراً قوياً من المتخصصين في تقنيات التشفير، حيث نتطلع إلى الانضمام والمشاركة في تلك المنظومة ورفد مسيرة نموّها ونجاحها».