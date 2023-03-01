«دبي للسلع» يطلق مبيعات وحدات سكنية فاخرة في «أبتاون تاور»

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، عن إطلاق مبيعات وحدات سكنية فاخرة في برج «أبتاون تاور»، الذي يُعد أحدث مشروعات المركز العقارية، مشيراً إلى أن المشروع يضم 227 وحدة سكنية فاخرة تحت إدارة العلامة الفندقية «سو» في الطوابق الـ28 العليا من البرج.

وأفاد المركز في بيان، بأنه منح شركة «لوكشبيتات سوثبيز إنترناشونال ريالتي» العقارية، امتيازاً حصرياً لإدارة مبيعات الشقق ذات العلامة التجارية الحصرية البالغ عددها 227 وحدة.

ويوفر مشروع «سو - أبتاون دبي ريزيدنسيز» من «إنيسمور»، وهو مشروع مشترك مع مجموعة «أكور» العالمية، مساحات سكنية متنوعة تشمل شققاً فاخرة تتألف من غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم أو ثلاث غرف نوم، إضافة إلى وحدات «دوبلكس» و«بنتهاوس».

وتتميز جميع الوحدات بطابع فرنسي رفيع الذوق ولمسات عصرية تعكس الفخامة التي تتفرد بها العقارات كافة التي تحمل اسم العلامة التجارية «سو»، ما يجعل «سو - أبتاون دبي ريزيدنسيز» وجهة مثالية تعكس قمة الحياة في قلب دبي الجديدة.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم، إن «مشروع (سو - أبتاون دبي ريزيدنسيز) يوفر وجهة رئيسة لمجتمع الشركات والمقيمين للاستمتاع بكل ما تقدمه دبي من امتيازات ونمط حياة متفرّد».