«مايا تاون هاوس» في دبي بكلفة 120 مليون درهم

أفادت شركة «الأندلس كورت يارد» للتطوير العقاري، التي تتخذ من دبي مقراً لها، بأن مشروعها السكني الجديد «مايا تاون هاوس» في منطقة مجان في دبي لاند، تقدر كلفته الإجمالية بـ120 مليون درهم.

ويعتبر المشروع باكورة مشروعات الشركة في العقارات السكنية في دبي.

كما يمتد المشروع على مساحة 70 ألف قدم مربعة، ويتكون من 30 وحدة فاخرة، ويحتوي على فلل مكونة من غرفة وصالة، وغرفتين وثلاث غرف.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «الأندلس كورت يارد» للتطوير العقاري، صالح طباخ: «تم إطلاق (مايا تاون هاوس) بمواصفات عالمية، تواكب التطور العمراني الذي تشهده الإمارات».

وأضاف طباخ أن كل هذه المؤشرات تدفعنا في الشركة لنعمل بكل ما نمتلكه من خبرات في مجال العقارات على تقديم مشروعات تلبي هذه الاحتياجات.